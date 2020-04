Covid19-Serie A,Idea ritiro no stop

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Serie A sembrerebbe sempre più convinta nel voler tenere le squadre nei rispettivi centri d’allenamento.

Un metodo che se attuato in sicurezza garantirebbe la sicurezza di tutti i giocatori coinvolti e non renderebbe confusionaria l’organizzazione per quanto riguarda il ritorno in campo.

Con la conferma di questo modus operandi, sfuma quasi definitivamente l’ipotesi del ritiro generale a Roma con le gare da giocare nella capitale.

Fonte: La Repubblica