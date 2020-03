Covid19-Pau Lopez: “Siamo tutti impreparati di fronte a questa situazione”

Intervistato da Canal Sur, Pau Lopez esprime la sua opinione riguardo l’emergenza Coronavirus che ha inevitabilmente colpito anche il mondo dello sport.

Roma è una città ad alto rischio vista la sua posizione geograficamente centrale, il portiere esprime infatti molte perplessità riguardo la possibilità di sconfiggere il virus in fretta:

“E’ una situazione complicata, siamo molto impreparati di fronte ad una situazione del genere. Il club ci ha dato delle derettive affinchè tutto vada per il meglio, non è facile vivere in queste condizioni ma dobbiamo rispettare le regole per tornare in campo il prima possibile”