Covid19-Nuova ordinanza: proibiti giri in bici e passeggiate in Emilia Romagna

Lo aveva annunciato Merola nella giornata di ieri ed ecco arrivare puntuale la nuova ordinanza contro coloro che negli ultimi giorni hanno riempito i parchi della regione per correre o per girare in bici.

Sono due i punti cruciali della nuova ordinanza: sarà consentito correre solo sotto casa e sono vietati i giri in bicicletta, l’utilizzo del mezzo di trasporto a due ruote dovrà essere infatti motivato e sarà giustificato solo per scopo lavorativo.

Bologna e l’Emilia Romagna si preparano quindi a punire in maniera esemplare chi non rispetterà la nuova ordinanza.

Fonte: La Repubblica