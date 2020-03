Covid19-Moratti dona 1 milione di euro alla Regione Lombardia

Anche Massimo Moratti ha voluto contribuire per contrastare l’emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio tutta Italia.

La sua società, la Saras, ha infatti donato alla Regione Lombardia una cifra pari ad un milione di euro. Un gesto significativo nei confronti della regione maggiormente colpita dal Coronavirus.

Qui le parole dell’ex presidente neroazzurro:

“Sentiamo il dovere di aiutare la regione Lombardia in maniera concreta, nonostante tutte le difficoltà gli ospedali stanno dando il massimo per contrastare il virus ed è nostro compito supportarli in questo momento di difficoltà”.