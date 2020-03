Covid19-Michela Persico: “Ho il virus e sono incinta, ora abbiamo paura”

Prima la positività di Daniele Rugani e poi la triste scoperta nei giorni successivi, anche Michela Persico, compagna del centrale della Juventus è risultata positiva al Covid19.

Una notizia che scuote e spaventa il mondo calcistico e non, Michela è infatti in dolce attesa ed il virus più che per lei può rivelarsi pericoloso per la nascita del bambino, nell’intervista rilasciata a CHI esprime tutto il suo timore riguardo una situazione molto delicata.

Qui le sue parole: “Non riesco ancora nemmeno a parlarne.

Spero che il virus non incida sulla gravidanza. I medici hanno detto che tutto dovrebbe andare per il meglio ma mettetevi nei miei panni, ho molta paura”.

Fonte: Gazzetta dello Sport