Covid19-Merola: “Pugno duro per chi viola le direttive”

In un momento così delicato la città di Bologna non sembra aver risposto del tutto positivamente alle misure imposte dal decreto, sono infatti deserte le piazze e le strade, da sempre luogo di ritrovo per giovani e turisti, ma restano ancora affollate le aree verdi.

Una situazione quindi non del tutto positiva e che mette in serio pericolo una grandissima quantità di invididui.

Il sindaco Merola, intervistato da Repubblica,si è detto pronto a frenare con multe e sanzioni coloro che verranno meno alle misure cautelari imposte dal governo.

Qui le sue parole:

“Essere liberi significa essere responsabili, quindi obbedire alle disposizioni, chi non rispetta le regole sarà sanzionato con multe, stop agli avvertimenti”.