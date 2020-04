Covid19-Lepore: “Nessun evento in Piazza Maggiore quest’estate”

Tanta voglia di ripartire ma anche tanta paura per un possibile ritorno di fiamma. Bologna si prepara alla fase due e tiene in guardia i propri cittadini.

Matteo Lepore, assessore alla cultura, parla delle modalità di rientro e di come i cittadini dovranno prepararsi ad una città inevitabilmente cambiata dopo il virus:

“Ad oggi, in maniera informale, sappiamo che le manifestazioni culturali nel Paese potranno riprendere nei luoghi al chiuso soltanto alla fine del 2020, forse addirittura all’inizio del 2021. E all’aperto quest’estate si potranno fare solo attività individuali. Qualcuno ha parlato di cinema drive in? Ci stiamo pensando.

Nel tentativo di salvare Bologna Estate e per ridare slancio al settore, anche in termini lavorativi, insieme alla Regione Emilia Romagna abbiamo deciso di inserire nel Tavolo metropolitano della sicurezza per le filiere produttive la cultura come filiera in sé” .

