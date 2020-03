Covid19-Immobile: “Dispiace fermarsi sul più bello, i medici…”

Ciro Immobile, capocannoniere del campionato di Serie A, parla al Corriere dello Sport esprimendo tutta la sua voglia di tornare in campo.

Nelle sue parole l’amarezza di essersi fermati sul più bello ma anche ammirazione e rispetto per coloro che stanno mettendo tutte le forze a disposizione per migliorare una situazione sempre più critica:

“Insieme alla Lazio stavamo raggiungendo grandissimi risultati, dispiace essersi fermati proprio sul più bello. Nonostante tutto però il calcio deve essere messo in secondo piano, i veri eroi sono i dottori che stanno combattendo questa terribile tragedia”.

Fonte: Corriere dello Sport