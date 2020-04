Il 23 aprile potrebbe essere il giorno giusto per sapere quando ripartiranno le competizioni calcistiche.

A riportarlo è SkySport, dichiarando che giovedì prossimo la UEFA si riunirà per decidere definitivamente le date del rientro in campo.

Le ipotesi che verranno discusse dai vertici UEFA sono due: ripartenza a blocchi con campionati prima delle coppe o competizioni in parallelo.

Fonte: Tuttomercatoweb