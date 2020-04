Covid19-Gravina: “Serie A 20/21 può durare 5 mesi”

Intervistato da Repubblica, Gabriele Gravina parla delle possibili alternative riguardo il recupero del campionato di Serie A, attualmente sospeso a cuasa dell’emergenza coronavirus.

Il presidente della FIGC ribadisce che non esistono deadline per quanto riguarda il campionato attuale, c’è ancora tempo quindi per recuperare le gare mancanti e concludere la competizione.

“Se ci faranno partire a inizio giugno possiamo terminare a fine luglio. Altrimenti, se dovessimo ripartire a settembre, potremmo chiudere a novembre e poi tornare a giocare a gennaio.

Se il tutto dovesse andare per le lunghe, la prossima stagione potrebbe prolungarsi ed in quel caso non è da escludere l’ipotesi di un campionato ristretto, giocabile in 5 mesi con playoff e nuove modalità”.

Fonte: Repubblica