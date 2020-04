Covid19-Fontana: “Numeri in netto miglioramento ma…”

Intervistato da Tuttomercatoweb, Attilio Fontana fa il punto della situazione riguardante il covid19.

I dati migliorano ma non è ancora il momento di abbassare la guardia, il traguardo secondo Fontana, è ancora lontano.

“E’ una giornata bellissima, non solo dal punto di vista metereologico.

I numeri stanno migliorando ma si tratta di un rallentamento dell’epidemia, non di una sconfitta totale.

Bisogna continuare a tenere duro per non vanificare quanto fatto fin’ora.”

Fonte: Tuttomercatoweb