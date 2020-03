Covid19 – Ecco quanto perde la Serie A

Il Coronavirus sta distruggendo tutto ciò che sta incontrando, sia da un punto di vista umano che economico. Ingenti saranno i danni che dovrà affrontare anche il calcio, e non solo da un punto di vista logistico-organizzativo. La Serie A, esattamente come la maggior parte delle aziende italiane, perderà senza dubbio molto denaro.

Secondo il “Corriere dello Sport”, infatti, il nostro campionato registrerà una perdita di circa 600 milioni di euro: 450 di diritti tv e 150 di botteghino e altro. Proprio per questo, la Lega Serie A e la Figc starebbero valutando di chiedere un aiuto in questo senso al Governo. L’obiettivo sarebbe proprio quello di inviare all’Esecutivo una richiesta specifica per attutire l’urto inevitabile, nella quale sarebbe compreso anche un sacrificio economico da parte dell’Associazione Italiana Calciatori.