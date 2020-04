Covid19-Caressa: “Penso che l’Italia non possa restare chiusa aldilà di aprile”

Fabio Caressa, famosissimo telecronista e conduttore telesivo, nel corso di una diretta Instagram in compagnia dell’amico Paolo Bonolis, ha parlato dello stop dei campionati e della loro potenziale ripresa.

Secondo Caressa infatti lo stop non dovrebbe prorogarsi oltre la fine di aprile, troppo forte infatti il rischio di un vero e proprio collasso economico.

Nelle sue parole la voglia di un ritorno alla normalità non solo dal punto di vista calcistico:

“Penso che il paese aldilà di aprile non possa restare chiuso. Ho rivisto tantissime partite storiche in questi giorni e non so più cosa guardare. Il calcio mi manca e spero che presto tutto possa tornare alla normalità”

Fonte: Tuttomercatoweb