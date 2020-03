Covid19-Capello: “Impossibile gestire una sosta del genere”

Intervistato da Gianluca Di Marzio, Fabio Capello parla dell’emergenza Coronavirus concentrandosi sulla questione ripresa dei campionati.

Secondo l’ex allenatore friulano è impossibile gestire uno stop del genere, sopratutto dal punto di vista fisico:

“impossibile gestire una sosta del genere. Devi sperare che i tuoi giocatori siano professionisti, che siano in grado di prendersi cura di se stessi. Ma se continuano a mangiare come durante il periodo di allenamento, è meglio lasciar perdere.

Per fortuna al giorno d’oggi non c’è un giocatore che non abbia un preparatore personale”.

Fonte: Gianluca Di Marzio