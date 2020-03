Covid19- L’ex Calabresi: “Qui in Francia è tutto aperto”

Direttamente dalla Francia arrivano le dichiarazioni di Arturo Calabresi, l’ex difensore rossoblu, passato in estate all’Amiens, club militante in Ligue 1, parla della situazione inerente al Covid19.

Secondo Calabresi il governo Francese non starebbe prendendo seriamente il problema rischiando così di compromettere una situazione già abbastanza delicata.

Qui le sue parole:

“In Francia è tutto aperto, stanno sottovalutando il virus, io e la mia compagna stiamo in casa per paura “.

Fonte: Sky Sport