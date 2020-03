Angelo Borrelli può tirare un sospiro di sollievo, in mattinata l’esito del tampone: risultato negativo.

Il capo della Protezione Civile ieri non si era presentato alla conferenza stampa in programma alle 18:00 per precauzione in attesa dell’esito del test.

Il Dipartimento della Protezione Civile intanto rende noto che Borrelli continuerà a lavorare da casa per via di un leggero stato influenzale, chiaramente non collegato al covid19.

Fonte: La Repubblica