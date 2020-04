Covid19 – Vaccino atteso per settembre

Una situazione critica che sembra non voler smettere di terrorizare il paese.

Il covid19 continua a mettere paura, 566 morti nella giornata di ieri, una nuova impennata che preoccupa non poco anche gli esperti.

Tuttavia i numeri di contagio insieme ai ricoveri in terapia intensiva sembrano diminuire ma è ancora troppo presto per tirare un sospiro di sollievo, troppa gente infatti è ancora in giro. Aumentano i casi a Milano, vicina a diventare un vero e proprio focolaio.

Indiscrezioni rivelano che il vaccino potrebbe essere pronto per settembre ma attualmente non vi sono conferme ufficiali.

Fonte: Corriere dello Sport