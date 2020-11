Covid – Tutte le misure in Emilia Romagna zona arancione

Con l’inserimento dell’Emilia Romagna in zona arancione, aumenteranno le restrizioni a partire da domani 15 novembre in aggiunta a quelle già in vigore. Ecco le nuove regole.

Spostamenti consentiti solo all’interno del proprio comune di residenza, mentre sono vietati quelli verso altri comuni e quelli in entrata e uscita dalla regione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di salute, studio o necessità. Con la raccomandazione di evitare gli spostamenti non necessari anche all’interno del proprio comune.