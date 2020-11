Il Bologna ha comunicato la positività di una calciatrice della squadra femminile. La ragazza in questione è asintomatica, ma il match di campionato di domenica è stato rinviato.

‘La partita in programma domenica contro l’Aprilia Racing della prima squadra femminile allenata da Michelangelo Galasso, è rinviata a data da destinarsi per un caso di positività al Covid-19 nella formazione rossoblù. La ragazza in questione è asintomatica’, la nota del club rossoblù.