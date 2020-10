Aggiornamento per quanto riguarda i protocolli stilati per i calciatori professionisti sulla base delle nuove circolari del Ministero. Si cercano alcune semplificazioni e una gestione mirata dei casi di positività. Gli aggiornamenti riguardano: 1 Test antigienici rapidi, 2 Gestione dei casi di accertata positività, 3 Isolamento e Quarantena, 4 Ripresa allenamenti per soggetti positivi.

Scheda 1 di 5