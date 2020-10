Covid – 31 contagiati in A, ipotesi test antigenico?

Casi

Con i casi di Juventus e Parma, uniti alle guarigioni di alcuni giocatori del Genoa, sono attualmente 31 i contagiati in Serie A al Covid-19.

Di come sia stato possibile l’attacco del virus anche nelle maglie del protocollo di Serie A ne ha parlato Gazzetta dello Sport con l’immunologa Antonella Viola. Emerge l’ipotesi che anche il tampone molecolare possa in qualche modo non essere sufficiente a certificare la negatività di un calciatore che 48 ore dopo scenderà in campo.