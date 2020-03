Covid-19 – Venturi: “Basta corsette o passeggiate o scatteranno provvedimenti coercitivi”

Parte dal provvedimento di chiusura di Medicina il punto giornaliero sul Coronavirus in regione da parte del commissario ad acta Sergio Venturi. Ma nel finale arriva l’appello duro e netto a restare in casa.

“Il provvedimento su Medicina si è reso necessario vista la presenza di una particolare punta di contagio – ha spiegato – Pensate che nell’imolese, sotto cui c’è Medina, c’è stato oggi un +18, tutto il resto della città metropolitana di Bologna fa +43. Stiamo parlando di un cluster con 90 positività e 10 decessi. Avevamo bisogno di dare un segnale di grande attenzione al quel territorio. E’ un provvedimento che desta dolore e sconforto per quelle persone, ma pensiamo di aver fatto una operazione preventiva rispetto a quello che in altre zone della Lombardia è accaduto, quando per diverso tempo non sono stati nelle condizioni di prendere provvedimenti”.