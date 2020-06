Covid-19 – Venturi: “Abbiamo evitato che Bologna diventasse come Bergamo”

E’ tornato a parlare del coronavirus l’ex commissario ad acta della regione Sergio Venturi. Lockdown, riaperture, contagi zero, il pensiero di Venturi è basato sulle conoscenze che la pandemia ha fatto comprendere a chi prende le decisione:

“Se dovessi rifare domani un lockdown non lo rifarei come prima – ha affermato Venturi come riportato dal Carlino online – Non credo sia necessario chiudere un intero paese, serve forse intervenire in maniera mirata su eventuali focolai aggressivi. La lezione che abbiamo imparato è che conviene intervenire sul piccolo”.