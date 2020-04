Covid 19 – Uno stop della Serie A porterebbe danni economici a serie minori ed altri sport

Il calcio è il motore dello sport in Italia e la Serie A è il capogruppo. I soldi derivanti dal calcio, sono infatti una fonte di sostentamento importantissima non solo per le serie minori dello stesso, ma anche per altre Federazioni. Gli altri sport, che dovranno prepararsi in vista delle Olimpiadi di Tokyo del prossimo anno, potrebbero subire un ulteriore rallentamento in caso di uno stop definitivo della Serie A.

Secondo quanto scrive Repubblica infatti, lo stop del massimo campionato di calcio, peserebbe molto negativamente sulle casse dello Stato. Per l’esattezza, si parla di un buco di circa 322 milioni di euro in tasse che vengono versate. Un dato ancora più importante, se si conta che circa 110 dei quali vengono destinati alle federazioni di altri sport. Inoltre, verrebbero persi anche 45 milioni di euro che la Serie A versa per le categorie minori del calcio italiano.