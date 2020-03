Covid 19 – UFFICIALE: sospesa la Ligue 1

In seguito all’annuncio del Presidente della Repubblica Francese sulle precauzioni da prendere in materia di Coronavirus, La Ligue de Football Professionel ha deciso all’unanimità di sospendere immediatamente i campionati di Ligue 1 e Ligue 2.

La Federcalcio francese non ha ancora stabilito una data in cui i campionati potrebbero ripartire. Tutte le partite e gli allenamenti sono sospesi fino a nuovo avviso. La decisione in seno alla federazione è stata presa all’unanimità, dichiarando come il problema interessi tutto il popolo francese e l’interesse collettivo vada posto al di sopra di tutto.