Covid 19 – UFFICIALE: Rinviati i GP di Bahrain e Vietnam

Con una nota sui propri canali social, la Formula 1 informa che i Gran Premi di Bahrain e Vietnam sono stati rinviati a data di destinarsi. Le due gare che si sarebbero dovute disputare nei paesi asiatici rispettivamente il 22 marzo e il 5 aprile sono state posticipate. L’idea del proprietario e CEO del circus automobilistico più famoso al mondo è di cominciare il Mondiale in Europa a maggio. Il primo Gran Premio confermato in programma al momento è quello di Olanda in programma nel weekend dal 1 al 3 maggio.

L’idea è attualmente in fase embrionale vista anche la fluidità della situazione del virus che varia di giorno in giorno. “Fare previsioni al momento è impossibile. Ci prendiamo un po’ di tempo per valutare la situazione e prendere le decisioni giuste. Vogliamo garantire la sicurezza di chiunque lavori in Formula 1 e dei nostri fans”. Queste le parole del Chairman della F1, Chase Carey, in seguito alla decisione presa.