Covid 19 – UFFICIALE: anche la Premier League sospesa

Anche la Premier League cede al Coronavirus. Con una nota congiunta di FA, EFL e WSL, riportata sul sito ufficiale del campionato inglese, si comunica infatti che il campionato sarà sospeso almeno fino al 4 aprile. La decisione è stata presa al termine di un consiglio straordinario tenutosi in mattinata tra tutti i club.

Una soluzione che arriva dopo i casi positivi al Coronavirus riscontrati nei giorni scorsi. Il calciatore del Chelsea, Hudson-Odoi, e il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, sono infatti risultati positivi al tampone. Nelle ultime ore si sta parlando anche di un possibile contagio tra i giocatori dell’Everton, con il club che ha deciso di tenere in quarantena i propri giocatori in via preventiva.