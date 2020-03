Covid 19 – UEFA pensa di bloccare il Fair Play Finanziario per un anno

A Nyon, la UEFA sta lavorando per cercare di aiutare le squadre a superare l’emergenza Coronavirus. La Federazione europea ha creato due commissioni proprio per esaminare i provvedimenti da prendere in questo delicato momento per il calcio europeo. Oltre ad essere partiti i lavori per il nuovo calendario, secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, la UEFA potrebbe aiutare le società europee, sospendendo il Fair Play Finanziario per questa stagione.

Se questa deroga dovesse trovare consensi, evidentemente non verrebbe meno l’attività di controllo sulla salute dei bilanci. Ci sarebbe un periodo di transizione in cui le ingenti perdite dovute al Coronavirus non verrebbero contabilizzate in linea generale. Questo permetterebbe alle squadre di poter tenere, almeno per quest’anno, un bilancio passivo