Covid 19 – Tre nuovi contagi in Serie A

Non trova pace la Juventus. Dopo i contagi di Rugani e Matuidi e l’esodo di bianconeri verso i propri paesi di origine, si aggiunge un’altra pessima notizia in casa bianconera. Paulo Dybala ha infatti annunciato sui propri social di aver contratto il Coronavirus. Sia lui che la compagna Oriana sono risultati positivi al tampone. L’argentino confessa di stare bene e di trovarsi al momento in isolamento volontario.

Anche il Milan ha comunicato di aver riscontrato i primi contagiati tra le proprie fila. I contagiati sono i due Maldini: Paolo e Daniel. A comunicarlo è stata la società rossonera sui propri canali ufficiali. La squadra lombarda non sottoporrà però i propri giocatori a tamponi perché nessuno degli atleti ad oggi presenta sintomi. In più l’ultimo contatto con Maldini è avvenuto più di 15 giorni fa.