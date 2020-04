Covid-19 – Transenne per limitare gli accessi al Quadrilatero

Accesso limitato alla zona del Quadrilatero nel centro di Bologna.

Le foto dei giorni scorsi che hanno ritratto assembramenti nella zona dei mercatini hanno fatto scattare l’allarme: gli accessi da ora saranno contingentati. Nelle ultime ore sono infatti apparse delle transenne all’ingresso del Quadrilatero sorvegliate da alcuni volontari o dalle forze dell’ordine. In sostanza, per accedere a via Drapperie e via Pescherie ora bisognerà fare la fila come al supermercato: si attenderà il proprio turno all’esterno della zona.

Fonte: Bolognatoday.