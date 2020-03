Covid 19 – Tempi lunghi per gli allenamenti, quarantena per chi rientra dall’estero

Sarà ancora lunga l’attesa prima di tornare ad allenarsi per i giocatori di Serie A. La ripresa infatti sembra non verrà presa in considerazione prima del 16 aprile. Una data già varata dalla Regione Lombardia e che presto potrebbe essere allargata a tutto il resto del paese, per tornare a fare sport anche lontano dalla propria abitazione.

Le squadre che hanno lasciato partire per l’estero i propri giocatori, non ritengono sensato richiamare i propri giocatori prima dell’1-2 aprile. I giocatori rientrati dall’estero dovranno sostenere 14 giorni di isolamento prima di poter tornare eventualmente in gruppo. I dati continuano ad allontanare la data della ripartenza sempre più lontano. Un caso che accomuna diverse squadre, dalla Juventus, con giocatori come Ronaldo, Costa e Pjanic, al Parma, con Gervinho lontano dall’Italia. L’andamento del virus detterà i tempi della ripartenza che sembrano però ancora abbastanza dilatati.

Fonte: Corriere dello Sport.