Covid 19 – Si esce solo per allenarsi, lo Schalke 04 fa la spesa ai suoi giocatori

Nell’edizione odierna della Bild, si racconta un divertente retroscena nel momento che sta vivendo lo Schalke 04. Il club di Gelsenkirchen infatti ha concesso ai suoi giocatori di uscire di casa solo per presenziare agli allenamenti. Ecco perché a fare la spesa ai suoi tesserati è proprio il club. L’iniziativa serve per ridurre al minimo il rischio di contagio tra i giocatori, permettendo quindi al campionato di ripartire quanto prima. Al momento la ripartenza è fissata per inizio maggio.

Lo Schalke oltre ad adoperarsi in prima persona per l’approvvigionamento alimentare dei propri tesserati, chiedendo loro la classica lista della spesa per poi realizzarla e consegnarla, al più tardi il giorno seguente, al centro tecnico. Per i più pigri è stato addirittura messo a disposizione il cuoco della società, che spedirà a casa dei ragazzi di Wagner i suoi piatti già pronti per essere mangiati.