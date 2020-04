Covid 19 – Riunione UEFA il 23 aprile

Potrebbe essere il 23 aprile una delle date chiave per la ripartenza del calcio europeo. La UEFA ha infatti indetto una riunione per quella data per lavorare alla ripartenza. Il comitato esecutivo UEFA infatti studierà il piano definitivo per la ripartenza, forse stabilendo anche i primi paletti definitivi per permettere la chiusura della stagione.

Le ipotesi sul tavolo di Ceferin e colleghi non sono variate. La decisione più importante riguarderà la scelta delle modalità di ripartenza, con Champions ed Europa League che si potrebbero giocare in parallelo ai campionati oppure alla fine delle competizioni nazionali.