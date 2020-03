Covid 19 – Ripresa o sospensione, la Premier potrebbe decidere il 3 aprile

Sospensione o ripresa? That is the question, questo è l’amletico dilemma in seno alla Premier League. La stagione è al momento sospesa fino al 30 aprile. Il mondo del campionato inglese è però in fermento in questi giorni di pandemia. Il West Ham è stato pesantemente colpito dal virus: ben 8 giocatori contagiati. Personalità di spicco del campionato, insieme alle società lanciano raccolte fondi e messaggi al popolo, sollecitando chiunque a restare a casa.

I proprietari dei club hanno invece in programma una riunione per venerdì 3 aprile. Sul banco potrebbe esserci proprio la decisione definitiva sulla ripresa o l’annullamento del campionato. Il picco dei contagi nel Regno Unito è previsto tra aprile e maggio. Ripartire in queste condizioni l’1 giugno può essere un problema. I proprietari vogliono chiudere la stagione per rispettare i contratti televisivi, resta però da studiare un format possibile per disputare gli ultimi 9 turni in sicurezza.