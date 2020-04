Covid 19 – Riapertura stadi potrebbe avvenire nel gennaio 2021

Siamo ancora lontani dalla possibilità della riapertura degli impianti sportivi al pubblico. Il tema al momento non è nemmeno al vaglio da parte di Governo o Ministero dello Sport. Quando però il calcio e lo sport in generale riusciranno a ripartire, sarà un tema da affrontare forzatamente. Inizialmente tutte le attività riapriranno a porte chiuse: all’interno delle partite solo le persone necessarie per lo svolgimento delle partite, potrebbe essere utilizzato uno schema simile a quello approvato dalla Bundesliga.

Il Corriere dello Sport ha però riportato le prime indiscrezioni riguardo quando potrebbe avvenire una riapertura al pubblico degli stadi. La data più probabile sembra essere quella di gennaio 2021. La riapertura degli stadi seguirà le misure che verranno adottate per i teatri. Si assisterà quindi anche a tutta la prima metà di stagione 2020-21 ad un campionato a porte chiuse, salvo accelerate da parte del Governo sulle misure anti contagio.