Covid 19 – Primo giocatore contagiato in NHL

Non si ferma il contagio da Coronavirus anche tra gli sportivi professionisti. Nella notte di oggi è infatti stato riscontrato il primo contagiato dal virus anche nella lega Nordamericana di Hockey, la NHL. Secondo il team canadese degli Ottawa Senators infatti nel proprio roster un giocatore avrebbe contratto il Covid-19. Il giocatore, la cui identità è stata tenuta segreta per motivi di privacy, mostra lievi sintomi ed è in isolamento come tutta la squadra.

I canadesi, prima della sospensione, avevano giocato le loro ultime tre sfide in California, contro San Jose, Anaheim e Los Angeles. A Los Angeles avevano giocato anche i Brooklyn Nets, la squadra che si è ritrovata tra i suoi giocatori ben quattro contagiati dal virus. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.