Covid 19 – Premier League da domani il via agli allenamenti di gruppo

Nonostante le opinioni contrastanti tra i diversi proprietari dei club. La Premier League infatti ha deciso di dare il via libera agli allenamenti anche in piccoli gruppi. Sia chiaro verrà ancora mantenuta la distanza di sicurezza tra i giocatori e i contatti non saranno possibili, ma gli allenamenti non saranno più esclusivamente individuali.

Questa decisione il primo deciso passo in avanti della Premier League verso la ripresa. L’idea è quella di una ripresa graduale, con i gruppi potranno via via allargarsi, fino a poter permettere i contatti. Anche l’Inghilterra si prepara per concludere la propria stagione calcistica.