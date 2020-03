Covid 19-Ogbonna: “In Inghilterra stanno minimizzando il rischio”

Angelo Ogbonna è ormai un vero e proprio veterano della Premier League, il centrale in forza al West Ham conta ormai 123 presenze con la maglia degli Hammers e ormai da giorni si trova a dover fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Direttamente da Londra, intervistato dal Corriere della Sera,parla della situazione inerente al covid19 e delle misure adottate dalla federazione inglese per contrastare il virus:

“Sono contento che il campionato sia stato sospeso anche se in leggero ritardo a parer mio, è inaccetabile che ci abbiano fatto giocare contro squadre che si sono poi rivelate avere in rosa dei giocatori positivi al virus”.

Riguardo alla mancanza di controlli ha poi aggiunto:

“Non siamo stati sottoposti a nessun tipo di controllo, una situazione che pesa e che mette in risalto con quanta superficialità l’Inghilterra stia affrontando questo problema”.

Fonte: Corriere della Sera