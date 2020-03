Covid 19 – New York in quarantena, la città è spettrale

Anche la città che non dorme mai, la Grande Mela è stata costretta a fermarsi a causa del Coronavirus. L’ambiente tra le strade newyorchesi è spettrale: nessuno in giro, tutto fermo. La città infatti è sotto quarantena, come successo in Italia, solo i lavoratori essenziali avranno il diritto di muoversi per Manhattan.

Anche lo sport della città si ferma. Nella città che è stata culla di alcune delle più grandi dinastie e dei più grandi sportivi del paese a stelle e strisce, tutto lo sport si fermerà. Chiuse infatti le palestre, così come i playground e gli impianti di atletica. Niente sport anche tra i professionisti. Con tutte le leghe americane già ferme, verranno sospesi anche gli allenamenti di tutte le squadre della città: dai Knicks di basket, agli Yankees e i Mets di baseball, passando per i Giants, i Jets del football, i City e i Red Bulls di calcio e anche i Rangers e Islanders di hockey.

Fonte: il Corriere dello Sport Stadio.