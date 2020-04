Covid 19 – MotoGP, rinviati i Gran Premi di Italia e Catalogna

È arrivata nella giornata di ieri l’ufficialità da parte della Dorna: il GP d’Italia e quello di Catalogna sono state ufficialmente rinviate, causa pandemia da Coronavirus. Le due gare, previste per il 31 maggio e il 7 giugno. Nei prossimi giorni il Motomondiale inizierà a studiare un nuovo calendario per organizzare la stagione motociclistica. Questi due rinvii infatti arrivano pochi giorni dopo quello per le gare di Le Mans e di Jerez. Al momento la prima data confermata del calendario inizialmente accordato è quella del 21 giugno, con il GP di Germania al Sachsenring.

Sale quindi a quattro il numero di gare rinviate dal Motomondiale, oltre al GP del Qatar, corso solo dalle classi Moto 2 e Moto 3. Al momento pare scartata al momento l’ipotesi di prolungare la stagione fino a dicembre, le due gare rinviate ieri, potrebbero trovare collocazione all’interno della pausa estiva. La gara del Mugello potrebbe quindi corrersi, insieme alle altre gare al momento rinviate, tra il 19 luglio e il 2 agosto, in attesa di capire se il Gran Premio di Finlandia sarà confermato per quest’anno o se slitterà alla prossima stagione.