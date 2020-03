Covid 19 – McLaren ritira la squadra dal GP dell’Australia

Con una nota sui proprio canali social, la Formula 1 informa che la McLaren ha ritirato la propria squadra dal Gran Premio di Australia. La squadra di Woking ha riscontrato un caso di positività al Coronavirus tra i suoi membri e avrebbe pertanto deciso di ritirarsi dall’imminente GP di Melbourne.

La misura è stata presa in via cautelare onde evitare un ulteriore contagio. La FIA e la F1 hanno preso molto seriamente la questione e sembrerebbero pronti anche sospendere il GP in programma questo weekend. La decisione definitiva verrà presa nelle prossime ore.