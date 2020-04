Covid 19 – L’Olanda chiude, Eredivisie finita

Capitola il primo dei grandi campionati europei: l’Eredivisie fnisce qui. Il campionato olandese infatti chiude ufficialmente i battenti per la stagione 2019-20. Il primo ministro Mark Rutte ha ascoltato gli appelli dei sindaci, anche loro contrari alla ripartenza del campionato e ha bocciato ogni alternativa alla chiusura definitiva. Nei Paesi Bassi infatti è opinione condivisa e diffusa che lo sport organizzato possa produrre ricadute sui contagi.

Ora la federazione olandese dovrà studiare la classifica finale in vista dell’assegnazione delle posizioni in Champions ed Europa League, oltre all’assegnazione dello scudetto. Al momento la classifica vede Ajax e AZ Alkmaar appaiate in prima posizione, con la differenza reti che assegnerebbe il titolo ai lancieri.