Covid 19 – Liga verso la ripresa, partite ogni giorno per chiudere la stagione

Si lavora alla ripresa del campionato anche in Spagna. Una ripresa che si prevede molto intensa, secondo i dettagli rivelati da AS. La ripartenza per le Liga infatti è prevista per fine giugno, con le squadre che scenderebbero in campo ogni 72 ore. Un calendario intenso che finirebbe per coprire tutti i giorni della settimana, contando anticipi e posticipi.

Un accordo raggiunto tra RFEF e LFP, rispettivamente federazione e lega, grazie al grande lavoro dei propri presidenti: Rubiales e Tebas. Anche gli orari delle partite saranno particolari, nelle regioni più calde, ad esempio l’Andalusia, le partite si potrebbero giocare anche alle 23, in modo da attenuare un minimo il clima torrido. Con questi accorgimenti, il campionato di Liga riuscirebbe a concludersi entro la scadenza fissata dalla UEFA del 29 luglio.

Fonte: Tuttomercatoweb.