Covid 19 – Liga chiusura dei campionati il 19 luglio

Anche oggi i club della Liga spagnola si sono riuniti per lavorare alla ripresa. Dopo il via libera del Premier Pedro Sanchez, la Lega Calcio iberica, sta tenendo riunioni giornaliere per poter ripartire il prima possibile. Il presidente di Lega, Tebas ha fatto sapere che lunedì o al massimo martedì verranno rese note almeno le prime giornate, nel frattempo i primi paletti sono stati fissati.

Al momento i piani prevedono la ripartenza l’11 luglio con il derby di Siviglia. Ai due campionati professionistici spagnoli mancano undici giornate. Per Marca l’idea è di chiudere la stagione entro le ultime settimane di luglio, precisamente il 19 luglio. Questo per lasciare spazio ai playoff di Segunda Division per la promozione.