Covid-19, l’Esercito alla Siare: aiuteranno a produrre respiratori polmonari

Arriva l’Esercito a fornire aiuto alla popolazione.

Non servono le armi, ma le mani. 25 uomini sono arrivati in queste ore alla Siare Engineering di Valsamoggia, unica azienda in Italia a produrre ventilatori polmonari per la terapia intensiva. L’azienda è nata nel 1974 su idea di Giuseppe Preziosa e ora è guidata dal figlio Gianluca. A fronte della grande emergenza, e di conseguenza della grande richiesta, l’azienda ha bisogno di aiuto per aumentare la produzione di ventilatori, così 25 uomini dell’Esercito nei prossimi giorni impareranno il mestiere mettendosi al servizio della comunità. Grazie a questa nuova forza lavoro, la Siare riuscirà a produrre 125 macchinari a settimana, per un totale di 500 al mese e oltre 2.000 entro luglio.