Covid 19 – Le nuove regole per la Fase Due

Oltre alle date riportate precedentemente, dalle pagine del Corriere della Sera emergono anche le nuove regole che andranno seguite all’inizio della Fase Due. Le nuove regole entreranno in vigore a partire dal 4 maggio. Ecco la lista completa delle regole riportate dal quotidiano milanese.

1 – La distanza sociale nelle code: bisognerà stare ancora ad almeno un metro dagli altri. La misura di riferimento per i locali è 40 metri quadri: in questo caso potrà accedere un cliente alla volta, oltre a un massimo di due operatori. 2 – Vestiti e camerini sempre sanificati: chi vende vestiti dovrà occuparsi della sanificazione dei camerini e degli indumenti che saranno provati. 3 – L’erogatore vicino alla cassa: i negozi dovranno avere un erogatore accante alle casse per chi utilizza il sistema di pagamento con i Pos. Nei locali di meno di 40 metri quadri dovrà essere garantito il rapporto di un cliente e un lavoratore distanti fra loro almeno un metro. 4 – La sterilizzazione e le mascherine: i locali di estetoca e dei parrucchieri dovranno seguire regole rigide per pulizia e sterilizzazione degli strumenti, oltre alle protezioni per personale e clienti. Sille presenze all’interno valgono le regole dei 40 mq degli altri negozi. 5 – Il dispenser e un solo cliente: i saloni di bellezza e i parrucchieri dovranno avere all’ingresso il dispenser per il disinfettante. Il rapporto sille presenze nei locali dovrà sempre essere di uno a uno tra chi lavora e chi usufruisce del trattamento.