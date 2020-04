Covid-19 – La Serie A potrebbe ripartire senza Var

La Serie A potrebbe terminare la stagione 2019/2020 senza l’utilizzo del Var. Lo ha ammesso Marcello Nicchi, numero uno Aia, alla Domenica Sportiva. La sala Var, infatti, è un luogo stretto e affollato e che andrebbe a violare le norme sul distanziamento sociale, ecco perché potrebbe esserci la necessità di non utilizzarla alla ripresa del campionato.

“Potremmo essere costretti a non utilizzare il Var – ha ammesso Nicchi – Come sapete la salva è in un furgone o comunque in un ambiente angusto in cui gli operatori sono vicini e si rischia di non avere la distanze di sicurezza. Spero non accada ma è un problema che potrebbe emergere”.