Covid 19 – La Liga è pronta a ripartire l’11 giugno il primo match

La Liga c’è ed è pronta a riaprire il sipario sulla stagione 2019-20. Oggi infatti è stato deciso il giorno per la ripresa ufficiale delle operazioni. Il proseguo del campionato è settato per giovedì 11 giugno. Il primo incontro sarà un classico del calcio iberico: il derby di Siviglia tra Siviglia e Real Betis. La conclusione è invece prevista per il 19 luglio, così da poter concedere un periodo di pausa prima della ripresa delle competizioni UEFA.

La Liga ha fissato anche la data di partenza del prossimo campionato che partirà il 12 settembre. Trovano conferma quindi le parole del Presidente della Lega spagnola Tebas, che in un’intervista due giorni fa aveva affermato che la ripresa della stagione in corso sarebbe avvenuta l’11 giugno con il derby sivigliano.

Fonte: Corriere dello Sport e Calciomercato.com.