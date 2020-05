Covid-19, in Emilia Romagna in arrivo 350mila mascherine gratuite

Dopo la prima tranche giunta a metà aprile, la Regione Emilia Romagna si appresta a distribuire altre 350mila mascherine gratuite ai cittadini.

Per quanto riguarda la città di Bologna, le mascherine sono già arrivate al Comune che le sta imbustando per poi distribuirle gratuitamente. Secondo Bolognatoday si sta cercando di trovare un modo semplice, veloce e diretto di distribuzione: l’idea sarebbe non più di distribuirle alle farmacie ma allestire punti di distribuzione nei supermercati di tutta la città. La regione ha poi annunciato un altro rifornimento tra due settimane di 4 milioni di mascherine.