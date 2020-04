Covid 19 – Il ciclismo decide il nuovo calendario delle grandi corse a tappe

Dopo aver cancellato più di 700 gare, il World Tour di ciclismo prova a ripartire con i suoi grandi corsi. Il Tour De France infatti potrebbe il primo punto di partenza per la stagione ciclistica. La corsa per la Maglia Gialla potrebbe essere il paletto da cui prenderà il via la stagione dei grandi giri. La partenza è prevista per il 29 agosto, con conclusione il 20 settembre.

Il Giro d’Italia partirebbe invece dopo i Mondiali, in programma in Svizzera dal 20 al 27 settembre. Al momento la partenza prevista per la corsa rosa è fissata al 3 ottobre, mentre la conclusione arriverebbe il 25 ottobre. In seguito invece ci sarà la Vuelta di Spagna. Ora ci sarà un nuovo vertice UCI per discutere come salvare la stagione 2020.